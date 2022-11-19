Прокуратура добилась закрытия частной клиники во Владимире в самовольно возведенном здании

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Продолжается история со зданием, в котором находится диагностический центр «Клиника медицинских экспертиз», что расположен по адресу: улица Большая Нижегородская, 71Г. Прокуратура города Владимира после проверки определила, что здание возведено самовольно и требует теперь его снести. Однако в здании работала клиника и до последнего времени решение о сносе (его вынес Арбитражный суд) не было исполнено.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, клиника работала на основании лицензии, выданной департаментом здравоохранения администрации Владимирской области.

"При оформлении лицензии юридическим лицом предоставлены в лицензирующий орган заведомо недостоверные сведения, что повлекло необоснованную выдачу ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз» лицензии на осуществление медицинской деятельности", сообщили в прокуратуре. В итоге прокурор города Владимира обратился в облздрав, и там прекратили действие указанной лицензии с 17 ноября 2022 года. Это должно ускорить снос здания.