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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 14:04

В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован пожар в многоквартирном доме

Происшествие случилось утром 18 ноября в городе Курлово
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.41 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем жилом доме в городе Курлово на улице Революции, 18.

На место ЧП были направлены 13 сотрудников Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на пяти пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов внутри одной из квартир наблюдался дым. Одно звено газодымозащитников направилось внутрь на разведку и тушение.

К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня по всему деревянному одноэтажному дому. В результате пострадали вещи в одной из квартир, а также кровля дома на общей площади 20 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.