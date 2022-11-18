В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован пожар в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.41 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем жилом доме в городе Курлово на улице Революции, 18.

На место ЧП были направлены 13 сотрудников Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на пяти пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов внутри одной из квартир наблюдался дым. Одно звено газодымозащитников направилось внутрь на разведку и тушение.

К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня по всему деревянному одноэтажному дому. В результате пострадали вещи в одной из квартир, а также кровля дома на общей площади 20 квадратных метров. Никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.