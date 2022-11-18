Во Владимирской области мошенники представляются сотрудниками МЧС

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в регионе вновь активизировались жулики, которые звонят в магазины и прочие торговые точки, представляясь сотрудниками чрезвычайного ведомства, и предупреждают о грядущей проверке. При этом мошенники требуют перевести им деньги за «положительный исход проверки».

Такие сообщения могут поступать не только по телефону, но и в социальных сетях. В основном аферисты информируют о том, что будет проводиться плановая проверка, чем запугивают владельцев бизнеса.

В ГУ МЧС России по Владимирской области напомнили, что такие проверки проводятся исключительно по согласованию с прокуратурой. Если подобные звонки или иные сообщения поступят в адрес организации, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы, либо сообщить об этом на телефон доверия регионального ГУ МЧС: 8 )4922) 39-99-99.