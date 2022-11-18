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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 12:44

Во Владимирской области мошенники представляются сотрудниками МЧС

Чаще всего их жертвами становятся бизнесмены
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в регионе вновь активизировались жулики, которые звонят в магазины и прочие торговые точки, представляясь сотрудниками чрезвычайного ведомства, и предупреждают о грядущей проверке. При этом мошенники требуют перевести им деньги за «положительный исход проверки».

Такие сообщения могут поступать не только по телефону, но и в социальных сетях. В основном аферисты информируют о том, что будет проводиться плановая проверка, чем запугивают владельцев бизнеса.

В ГУ МЧС России по Владимирской области напомнили, что такие проверки проводятся исключительно по согласованию с прокуратурой. Если подобные звонки или иные сообщения поступят в адрес организации, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы, либо сообщить об этом на телефон доверия регионального ГУ МЧС: 8 )4922) 39-99-99.