Владимирские спортсмены завоевали золото международных соревнований по пауэрлифтингу

фото АВО

Международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций» сейчас проходят в Туле. В них принимают участие более 500 спортсменов из 62 регионов Российской Федерации и 13 дружественных стран.

Владимирскую область на соревнованиях представляют члены сборной команды России: Светлана Дедуля, Майя Филимонова, Инна Филимонова, Анна Артюхина, Лиза Печëнкина Максим Авдонин, Иван Семëнов. И первые награды уже в копилке наших чемпионов!

Майя Филимонова заняла первое место с результатом 335 кг в сумме троеборья в весовой категории до 57 кг.

Максим Авдонин выиграл золото в весовой категории до 105 кг, победил с суммой троеборья 585 кг, в упражнении приседании 220 кг, жим лëжа 125 кг, тяга 240 кг.

Инна Филимонова заняла первое место в весовой категории до 57 кг, победила с суммой троеборья 402.5 кг, в упражнении приседании 157.5кг, жим лëжа 75 кг, тяга 170 кг.

Команда спортсменок Инна Филимонова и Светлана Дедуля заняли первое командное место.

«Серебряные медали соревнований завоевали Иван Семëнов, Анна Артюхина и Лиза Печëнкина, – проинформировал руководитель команды, заслуженный тренер России Вячеслав Филимонов. – Ждём выступлений наших спортсменов 20 ноября. И болеем за наших!»