В Вязниковском районе на трассе М-7 «Волга» столкнулись четыре машины

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 04.30 на 303 километре автодороги М-7 «Волга» 64-летний водитель большеруза «Ивеко», ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий потоки.

После этого в него поочередно врезались три легковых автомобиля, так что в итоге в официальной сводке ГИБДД этот инцидент числится, как три разных ДТП.

Легковыми машинами оказались «Тойота Камри» под управлением водителя 1981 года рождения, «Мерседес Бенц» под управлением 38-летнего водителя, а также «Киа Спектра», за рулем которой находился 26-летний молодой человек.

В результате аварии пострадали водители всех легковых машин, а также 38-летний пассажир «Тойоты». К счастью, травмы оказались не сильными — врачи «скорой помощи» оказали им медпомощь на месте.

По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла из-за несоблюдения дистанции. В связи с этим в ГИБДД напоминают водителям, что в связи с погодными условиями и пришедшей метеорологической зимой следует быть предельно осторожными, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям, и соблюдать дистанцию.