Владимирская тяжелоатлетка установила шесть рекордов на Первенстве России

фото департамента физкультуры и спорта Владимиркой области

В Туле состоялось первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15 − 18 и 19 − 20 лет. В соревнованиях принимали участие более 500 спортсменов из России и Беларуси.

Владимирская спортсменка Мария Курбатская установила шесть рекордов на соревнованиях. В ее личной копилке три бронзовых, три серебряных медали и шесть рекордов России в весовой категории +81 кг (до 15 лет).

Ранее сборная Владимирской области уже завоевала на престижном турнире медали. "Серебро" у Ксении Опекуновой и "золото" у Полины Андреевой. Спортсменка установила рекорд России в рывке, подняв штангу весом 80 килограммов. В толчке она подняла 96 килограммов. В сумме двоеборья тяжелоатлетка подняла 176 килограммов, тем самым побив рекорд России.