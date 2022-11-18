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Во Владимире стартовала вакцинация против коронавируса с помощью «насадок-распылителей» Это значит, что теперь можно выбрать способ иммунизации против новой коронавирусной инфекции: «укол» или «капли в нос».

Для проведения назальной вакцинации на шприц с препаратом «Спутник V» вместо иглы надевается особая насадка с распыляющим фильтром, с помощью которой вакцина вводится в один носовой вход на вдохе. Безболезненно и практически бесконтактно. Главное в течение двух часов воздержаться от чихания и высмаркивания.

Во Владимире провакцинироваться против ковида интраназально можно в пунктах вакцинации в гипермаркете «Лента», гастромаркете «Рынок на Студёной», городской поликлинике №1, городской клинической больнице №5, городской поликлинике №2, городской больнице №6.