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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 10:13

Житель Москвы выращивал в Александровском районе коноплю

Подозреваемый задержан
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта УМВД по Владимирской области

фото с сайта УМВД по Владимирской области

15 ноября сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Александровскому району задержан 41-летний житель города Москвы. По оперативной информации, мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

На собственном земельном участке, расположенном в одной из деревень Александровского района, мужчина выращивал коноплю, специально оборудовав для этого помещение. Впоследствии перерабатывал растения в марихуану. Оперативники изъяли у москвича более одного килограмма каннабиса и 44 растущих куста конопли, что подтвердили результаты проведенной экспертизы. По словам задержанного, он хранил марихуану исключительно для личного потребления. Эту версию сейчас проверяют сотрудники полиции, сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств". Подозреваемый задержан.