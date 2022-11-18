Во Владимирский областной центр профсоюзов устроили фиктивных работников

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора Владимирского областного центра профсоюзов.

По версии следствия, в 2012 году руководитель общественной организации заключил договор на оказание услуг с фирмой, которую сам и возглавлял. Затем с 2015 по 2020 годы он устроил на работу в центр профсоюзов двоих сотрудников, которые по факту трудились в фирме, а зарплату получали за счет центра.

Таким образом, Владимирскому областному центру профсоюзов был причинен ущерб на сумму 700 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Сам экс-директор вину не признал.