Глава города Покров Олег Котров обвиняется в злоупотреблении полномочиями

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Как сообщают прокуратура Владимирской области, а также отдел информации и общественных связей УМВД России по региону, по результатам прокурорской проверки, проведенной совместно с оперуполномоченными ЭБ и ПК регионального главка полиции, был обнаружен факт злоупотребления со стороны главы администрации города Покров Олега Котрова. Материалы были направлены в следствие, которое возбудило уголовное дело.

По версии следователей, в нарушение закона глава города в 2021-2022 годах заключил с гражданами договоры купли-продажи 11 участков земли по льготной стоимости без проведения торгов в отсутствие на то оснований.

Кроме того, еще одному человеку участки были проданы по сниженной стоимости путем соглашения о перераспределении земель.

В результате ущерб муниципалитету составил 4,9 миллионов рублей. В настоящее время следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».