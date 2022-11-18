Из-за плохой погоды во Владимирской области произошло сразу три ДТП

Фото областного УМВД

Погодные условия и не соблюдение скорости стали причиной двух ДТП в Киржачском районе и одного в Вязниковском районе, сообщает областное УМВД.

17 ноября, около 11.00 на автодороге «Дубки – Киржач» 50-летняя женщина, которая сидела за рулем автомобиля «Сузуки» утратила контроль за движением авто и съехала в кювет, после чего столкнулась с деревом. Пассажир иномарки, 51-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.

Несколькими часами позже на автодороге «Киржач – Александров» 51-летний водитель «ВАЗа», утратив контроль над автомобилем, также съехал в кювет. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

На федеральной трассе в Вязниковском районе водитель небольшого грузовика врезался в металлическое ограждение. Мужчина получил травмы, а автомобиль сильные механические повреждения.

В такую погоду водителям лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводятся ремонтные работы.

Важно помнить, что при выпадении осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что передвигаться на летней резине сейчас недопустимо.