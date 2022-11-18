Треть снегоуборочной техники во Владимире находится в нерабочем состоянии

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В преддверии зимнего периода прокуратура области организовала проверку готовности муниципальных образований, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения: неисправность уборочной техники, отсутствие необходимого штата работников, а также необходимого запаса противогололедных средств.

Так, прокуратурой Владимира в «Центре управления городскими дорогами» выявлено, что 32 из 86 единиц специализированной техники, предназначенной для уборки территорий, находятся в неработоспособном состоянии, из предусмотренных штатным расписанием 264 работников в учреждении фактически трудоустроено лишь 205 сотрудников.

Вязниковской прокуратурой в АО «СМУ-Дондорстрой» и ГУП «ДСУ-3» установлены факты необорудования 3 единиц автотранспортной техники пескоразбрасывателями и отвалами для уборки снега.

Проверка Ковровской городской прокуратуры, проведенная в МКУ «Город», показала, что объем закупленной противогололедной смеси составляет лишь 18 % от необходимого количества.

На территории Струнино, Карабаново, Балакирево, Мстеры, Ставрово, Гусь-Хрустального, Никологоры, Гороховецкого, Суздальского, Собинского, Камешковского, Киржачского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского, Ковровского, Муромского, Судогодского районов, Малышевского, Новлянского, Волосатовского, Чертковского поселений прокурорами выявлены факты необорудования снегосвалок, главам муниципалитетов внесено 23 представления, в суд направлено 1 исковое заявление.

Прокуратурой города Владимира объявлены предостережения и.о. главы города Владимира, заместителю главы администрации и 30 руководителям управляющих компаний о недопустимости ненадлежащего содержания автомобильных дорог и придомовых территорий в зимний период.

Аналогичные предостережения объявлены Александровским, Гороховецким, Гусь-Хрустальным, Камешковским, Киржачским. Кольчугинским, Муромским, Петушинским, Судогодским, Суздальским, Юрьев-Польским прокурорами руководителям органов местного самоуправления, управляющих компаний, специализированных организаций.