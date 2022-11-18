Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 7:34

Администрацию Владимирской области эвакуировали из-за звонка о минировании

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Администрацию Владимирской области эвакуировали в 10 часов утра 18 ноября. Об этом сообщает наш корреспондент на месте событий Алексей Котмышев.

Пока известно лишь о том, что в "белый дом" поступил сигнал о минировании здания. После чего всех попросили покинуть администрацию. Люди спокойно оделись, вышли на улицу. Сейчас все ждут на свежем воздухе, ожидая результатов работы полиции.

Напомним, что это не первый случай, когда во Владимирской области происходят звонки о возможных минированиях каких-либо помещений. Как правило, эти случаи касаются объектов с массовым пребыванием людей (администраций, школ, садиков, больниц). Пока все они, к счастью, оказывались ложными.

UPD: Наши читатели также сообщают о подобных звонках в детские сады и здания, где работают чиновники. Из подтвержденных можно упомянуть детский сад №9 на улице Модорова и здание на Октябрьском проспекте, где расположено МФЦ.