Администрацию Владимирской области эвакуировали из-за звонка о минировании

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Администрацию Владимирской области эвакуировали в 10 часов утра 18 ноября. Об этом сообщает наш корреспондент на месте событий Алексей Котмышев.

Пока известно лишь о том, что в "белый дом" поступил сигнал о минировании здания. После чего всех попросили покинуть администрацию. Люди спокойно оделись, вышли на улицу. Сейчас все ждут на свежем воздухе, ожидая результатов работы полиции.

Напомним, что это не первый случай, когда во Владимирской области происходят звонки о возможных минированиях каких-либо помещений. Как правило, эти случаи касаются объектов с массовым пребыванием людей (администраций, школ, садиков, больниц). Пока все они, к счастью, оказывались ложными.

UPD: Наши читатели также сообщают о подобных звонках в детские сады и здания, где работают чиновники. Из подтвержденных можно упомянуть детский сад №9 на улице Модорова и здание на Октябрьском проспекте, где расположено МФЦ.