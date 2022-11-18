Вора, который украл микшерный пульт из Центрального парка, нашли по отпечаткам на бутылке

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру задержали подозреваемого в краже микшерного пульта из Центрального парка.

Сообщение о пропаже музыкальной установки поступило в полицию 13 ноября. Прибывшим сотрудникам следственно - оперативной группы работники рассказали, что установка находилась в административном здании парка. Сумма причиненного ущерба составила 5 500 рублей.

В ходе осмотра места происшествия экспертом - криминалистом была изъята бутылка со следами папиллярных узоров пальцев рук. Дальнейшая проверка по базам учета помогла установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 49-летний мужчина. Информация о произошедшем вместе с приметами злоумышленника была передана в различные подразделения полиции.

В результате проведенной работы в этот же день подозреваемый был задержан на владимирском железнодорожном вокзале. Полицейским мужчина, не имеющий определенного места жительства, пояснил, что увлекается музыкой и похитил пульт для личного пользования. Установку он увидел через незапертую дверь административного здания и сразу после хищения решил уехать в другой город. Этому помешали сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.