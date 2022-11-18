Во Владимирской области 18 ноября коронавирус подтвержден у 25 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 ноября лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 случаев во Владимире, 5 - в Ковровском, по 2 заболевших в Муромском, Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районах, по 1 случаю в Петушинском, Александровском, Камешковском, Меленковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177303 случая заболевания (49250 сл. в г. Владимире, 19177 сл. в Муромском, 20941 сл. в Ковровском, 6311 сл. в Петушинском, 8579 сл. в Кольчугинском, 10889 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15693 сл. в Гусь-Хрустальном, 1726 сл. в Судогодском, 3555 сл. в Собинском, 1932 сл. в г. Радужный, 5772 сл. в Киржачском, 4029 сл. в Камешковском, 3261 сл. в Гороховецком, 4538 сл. в Меленковском, 5998 сл. в Вязниковском, 6163 сл. в Суздальском, 2292 сл. в Селивановском).