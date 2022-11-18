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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:32

Жители Селивановского района отсудили больше 80 тысяч рублей за укус собаки

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Селивановским районным судом частично удовлетворены исковые требования жителей деревни Высоково о взыскании компенсации морального вреда и возмещении имущественного ущерба из-за укуса собаки.

Судом установлено, что летом 2022 года супругов покусала соседская собака, им была оказана медицинская помощь, сделаны антирабические прививки от бешенства, приобретены лекарственные препараты и перевязочные средства.

Решением суда с хозяйки собаки были взысканы денежные средства в счет компенсации морального вреда на общую сумму 65 тысяч рублей, расходы по оплате лекарственных препаратов в размере 998 рублей 95 копеек, расходы на оплату услуг такси в размере 2 тысячи рублей, юридические услуги в размере 13 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины.