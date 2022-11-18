За 9 месяцев владимирцы оформили более 7 тысяч ипотечных кредитов

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Если с апреля по июнь текущего года отмечалось падение спроса на ипотечные кредиты, то с августа по сентябрь наблюдалось восстановление кредитования. Так, за III квартал этого года жители региона привлекли ипотечных кредитов в 2,5 раза больше, чем во II квартале. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в нашем регионе составила в сентябре 6,7%, тогда как год назад она была на уровне 7,7%. Средний размер кредита составил 2,9 миллиона рублей.

«Принятые меры государственной поддержки ипотеки и смягчение условий на рынке недвижимости обусловили рост ипотечного кредитования в конце лета - начале осени. Так, за первый месяц осени в регионе сумма выданных ипотечных кредитов приблизилась к среднемесячному уровню прошлого года», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.