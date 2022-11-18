Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 6:05

За 9 месяцев владимирцы оформили более 7 тысяч ипотечных кредитов

На приобретение жилья владимирцы получили в банках 20,7 миллиарда рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если с апреля по июнь текущего года отмечалось падение спроса на ипотечные кредиты, то с августа по сентябрь наблюдалось восстановление кредитования. Так, за III квартал этого года жители региона привлекли ипотечных кредитов в 2,5 раза больше, чем во II квартале. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в нашем регионе составила в сентябре 6,7%, тогда как год назад она была на уровне 7,7%. Средний размер кредита составил 2,9 миллиона рублей.

«Принятые меры государственной поддержки ипотеки и смягчение условий на рынке недвижимости обусловили рост ипотечного кредитования в конце лета - начале осени. Так, за первый месяц осени в регионе сумма выданных ипотечных кредитов приблизилась к среднемесячному уровню прошлого года», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.