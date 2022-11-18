Во Владимирской области нарастает кадровый голод

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня на одну вакансию во Владимирской области приходится всего 2,9 активных резюме – это пониженный уровень конкуренции в пользу соискателя. Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5–6 резюме на одно предложение о работе.

Показательно, что на протяжении последних четырех месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже: так, еще в июле на вакансию приходилось 3,4 резюме. Можно говорить о том, что в регионе постепенно нарастает кадровый голод, сообщает служба исследований hh.ru.

Наиболее высокий уровень конкуренции в регионе наблюдается в профессиональных сферах «Юристы» (7,6 резюме на вакансию) и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (4,1).

При этом сразу несколько профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит - на одну вакансию там приходится меньше одного резюме: «Консультирование» (0,1), «Домашний персонал» (0,1), «Добыча сырья» (0,1), «Рабочий персонал» (0,5), «Медицина, фармацевтика» (0,5), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,6), «Строительство, недвижимость» (0,6), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,8).