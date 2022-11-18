Александр Авдеев: около 130 мобилизованных из Владимирской области вернулись в тыл

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев написал у себя в телеграмм-канале, что он выезжал в Министерство обороны РФ, где обсуждал с его руководством ситуацию в 346-м полку.

«Попросил внимательно разобраться с произошедшим, взять ситуацию на контроль. Министерство подтвердило, что недопустимо было направлять неподготовленных мобилизованных сразу в тяжёлые боевые условия. В настоящее время около 130 человек, отошедших с позиций и сложивших оружие, размещены в населённых пунктах в тыловой зоне, обеспечены трёхразовым питанием и обмундированием, нормальными условиями проживания, соответствующими обстановке. Проходят адаптацию. По её завершении будут направлены на 2-3 линии обороны», написал глава региона.

Напомним, что некоторое время назад родственники мобилизованных владимирцев выложили в интернет видеообращение на имя Президента РФ, в котором заявили, что их мужья и родные не получив должной военной подготовки, были сразу переведены на передовую и участвовали в боевых действиях. Также они жаловались на проблемы с обмундированием и другие проблемы бытового плана. Сразу после этого военком Владимирской области Юрий Гусаров прокомментировал ситуацию, заявив, что эта информация не относится к владимирским военнослужащим.