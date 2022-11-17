В Коврове во время укладки асфальта дорожный рабочий попал под каток

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту гибели рабочего при строительстве дороги возбуждено уголовное дело. Инцидент случился на улице Свердлова во время проведения работ по укладке асфальта.

Установлено, что водитель катка, нарушив правила безопасности, наехал на одного из дорожников, в результате чего 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения, расследование продолжается.