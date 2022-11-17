Во Владимире бизнесмена заставили убрать забор с общественной территории

После демонтажа забора. Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, совместно с горадминистрацией Владимира сотрудникам ведомства удалось демонтировать забор, который частный предприниматель разместил на муниципальной территории за Владимирским академическим театром драмы.

Суд вынес решение о демонтаже незаконно возведенного возле офиса забора из профлиста, и на основании этого решения судебные приставы Ленинского района возбудили исполнительное производство.

Предпринимателю прислали уведомление, но он демонтировать ограждение не торопился, а затем и вовсе начал скрываться от приставов. Тем не менее, те его нашли и провели беседу, потребовав решение суда исполнить.

В итоге на мужчину был наложен исполнительский сбор в 5000 рублей, его ограничили в праве на выезд из страны, но главное — наложили запрет на регистрационные действия на весь его автопарк, составляющий порядка 60 машин, а также на недвижимость. В конце концов горадминистрация вновь обратилась в суд о взыскании с предпринимателя неустойки. Суд установил штрафную санкцию в 3000 рублей за каждый день просрочки.

Только после всех этих мер мужчина под контролем судебных приставов разобрал свой забор.

Исполнительное производство было окончено.