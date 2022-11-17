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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:27

В Коврове открыто движение по правой части Павловского моста

Ремонт перенесли на левую сторону путепровода
Алексей КОТМЫШЕВ
Павловский мост

Павловский мост

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Коврова, 17 ноября было открыто движение по вновь отремонтированной правой части Павловского моста, соединяющего Северную и Южную часть города над железной дорогой.

Сейчас ремонтные работы перешли на левую часть моста, причем для пешеходов проход по ней все еще открыт.

С правой стороны теперь разрешен проезд легковым автомобилям и маршрутным автобусам, а вот вопрос с запуском троллейбусов пока прорабатывается.

Грузовикам проезд по-прежнему запрещен, на въездах на Павловский мост установлены рамки, ограничивающие высоту. В связи с этим водителям грузовых машин, особенно небольших, следует быть особо осторожными и адекватно оценивать габариты.

Кстати, на Павловском мосту для контроля за ситуацией и наказания нарушителей установлены камеры наблюдения и фотовидеофиксации.