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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:15

Во Владимирской области за 9 месяцев конфисковали табачную продукцию на 277 тысяч рублей

Наложено штрафов на 168 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

17 ноября - Международный день отказа от курения. За 9 месяцев текущего года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проведено 25 контрольно-надзорных мероприятий в том числе совместные с Владимирской таможней и по материалам УМВД по Владимирской области.

Было проверено 8913 пачек табачной продукции. Установлено, что 3566 пачек реализовывались с нарушением обязательных требований. Составлено 24 протокола об административных правонарушениях, выдано 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, наложено штрафов на сумму 168 тысяч рублей, конфисковано продукции на сумму 277 тысяч рублей. Подано 2 исковых заявления. В рамках исполнения решений судов, вступивших в законную силу, выявленные сайты/страницы сайтов внесены в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».