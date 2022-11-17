В Судогодском районе при строительстве очистных сооружений украли почти 400 тысяч рублей

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Областная прокуратура провела проверку строительства очистных сооружений в деревне Вяткино Судогодского района.

Установлено, что в рамках государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», между департаментом жилищно-коммунального хозяйства области и администрацией Судогодского района заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство канализационных очистных сооружений в д. Вяткино в размере более 160 миллионов рублей. 4 марта 2021 года МКУ Судогодского района «Управление архитектуры и строительства» с ООО «ТДМ» был заключен контракт на выполнение соответствующих работ.

Как сообщает областная прокуратура, впоследствии в акты о приёмке подрядчиком внесены сведения о выполнении работ, которые фактически выполнены не были: в частности, не произведена гидроизоляция специальным составом фундаментной плиты, стен резервуара и прочее. Причинённый ущерб превысил 390 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дела по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере".