Житель Гусь-Хрустального, застрял в решетке, пытаясь проникнуть в стоматологическую клинику

Скрин с видеозаписи

В начале ноября в полицию поступило сообщение от представителей охранной организации о проникновении в одну из частных стоматологических клиник города Гусь-Хрустальный.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники ППС.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что мужчина пытался проникнуть в стоматологию через железную решетку двери, однако все попытки завершились неудачей. На этом нетрезвый мужчина не остановился. Ему удалось проникнуть в клинику через оконный проем.

Услышав звук сигнализации, он прошелся по кабинетам в поисках денег и ценного имущества. В одном из помещений он безуспешно попытался вскрыть кассу. Обнаружив ноутбук и стоматологические материалы, мужчина, заметив приближающийся к клинике автомобиль охранной организации, поспешил скрыться. Ноутбук мужчина в итоге решил оставить, а баночки с порошком для изготовления пломб спрятал в карманы своей куртки. Стоимость похищенного превысила 45 тысяч рублей, сообщили в областном УМВД.

Совместно с сотрудниками охранной организации полицейские по горячим следам задержали мужчину. Им оказался ранее судимый безработный 29-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье "попытка кражи". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.