В Судогодском районе более 33 гектаров сельхозземли заросли сорняками

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ноябре текущего года в ходе проверки госинспектор ведомства обнаружил нарушения сразу на двух участках, расположенных в Судогодском районе. Земли сельскохозяйственного назначения на общей площади более 33,6 гектаров заросли сорняками, кустарниками и деревьями. Также здесь обнаружилась сухая прошлогодняя трава.

Наконец, инспекторы обратили внимание на мелиоративные каналы шириной до 4 метров, откосы которых тоже заросли.

По результатам проверки владельцу сельхозземли было объявлено предостережение, согласно которому он обязан привести участки в порядок и уведомить об этом региональное Управление Россельхознадзора.