Во владимирских родниках снизилась концентрация нитратов

"Казанский" родник Фото: Виктория СУХОВА

Мэрия отчиталась о результатах ноябрьского мониторинга качества воды в родниках. Всего во Владимире 22 родника, три из них — «Казанский», «Леонтьев» на улице Мира и «Никольский» в микрорайоне Уварово — являются памятниками природы регионального значения.

В результате исследований выявлено, что качество воды во всех родниках города Владимира соответствует требованиям СанПин. Более того, в воде снизилась концентрация нитратов, что говорит о росте уровня экологического образования населения, а также о качественном благоустройстве территорий родников.

В топе самых посещаемых владимирских родников: «Казанский» родник, «Леонтьев» родник, родник на улице Маяковского в СНТ, родник «Гончары» возле стадиона «Торпедо», родник возле газозаправочной станции на выезде из города в сторону Нижнего Новгорода, родник на улице Мира в овраге возле дома №8.