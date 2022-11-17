Власти Владимирской области провели встречу с родными мобилизованных

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, представитель губернатора встретился с родными мобилизованных жителей региона. В течение двух часов длилось общение, в ходе которого родные спрашивали об устройстве быта их мужей и сыновей, а также об обеспечении питанием, обучении воинским специальностям и о наличии лекарственых средств.

Одним из актуальных вопросов стал вопрос доставки посылок и дополнительной помощи. Дело в том, что с именными бандеролями оказалось сложнее, так как на фронте их доставка адресату осложняется.

Также родные военнослужащих попросили организовать центры психологической помощи для них и для самих бойцов. Кроме того, люди попросили организовывать подобные встречи на регулярной основе и приглашать представителей военного ведомства.