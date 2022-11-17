В Вязниках местного жителя осудят за уличное убийство

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 4 ноября 2021 года жители Вязников обнаружили на одной из улиц города тело 38-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Сотрудники уголовного розыска и следователи приступили к работе, и в скором времени установили личность подозреваемого в убийстве, которым оказался 32-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 3 ноября между мужчинами произошла ссора. В ходе которой младший нанес старшему не менее трех ударов ножом по телу. К сожалению, потерпевший скончался на месте происшествия.

На время следствия обвиняемый был заключен под стражу. На днях расследование уголовного дела было завершено, в скором времени его начнет рассматривать Вязниковский городской суд.