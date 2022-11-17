Жительница Александровского района подала в суд на продавца больной коровы

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Александровского района обратилась в суд с иском к жительнице Кольчугинского района о признании договора купли-продажи коровы айширской породы недействительным, взыскании денежных средств, возврате животного продавцу.

Выяснилось, что женщина купила корову за 90 тысяч рублей. Существенными условиями сделки являлся возраст коровы, состояние стельности (беременности), удовлетворительное состояние здоровья. 3 500 рублей женщина уплатила ответчику за доставку животного.

В день покупки во время дойки истец обнаружила, что в одном из сосков вымени практически нет молока. После осмотра коровы ветеринаром было выявлено, что корова не беременна, больна маститом (одна доля вымени полностью атрофирована), передние скакательные суставы ног деформированы. Выпас коровы в стаде по причине имеющихся заболеваний невозможен, равно как и употребление молока и его реализация.

Решением суда договор купли-продажи расторгнут, суд обязал ответчика принять у истца корову обратно. Продавец не представил доказательств продажи здоровой коровы, пригодной для получения и реализации молока, а также получения поголовья. Материалами дела подтверждено, что заболевания у животного развивались длительное время и имелись на момент сделки, не могли возникнуть по вине истца через непродолжительное время после покупки.

По решению суда с продавца взыскана стоимость коровы 90 тысяч рублей, расходы покупателя на её перевозку, осмотр ветеринаром, исследования в сумме 4 220, 40 рублей, судебные расходы на представителя и по оплате государственной пошлины в размере 8 026 рублей.