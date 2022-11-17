В Судогодском районе местные жители обокрали отдыхавших на реке рыбаков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Судогодского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

По версии следствия, в начале сентября на берегу Клязьмы находились 33 и 39-летние мужчины из числа местных жителей. Они обратили внимание на компанию рыбаков, которые расположились неподалеку в палаточном лагере.

Когда наступила ночь, нетрезвые судогодцы подобрались к палатке. Один из них вытаскивал вещи, а другой выносил их в овраг. Таким образом друзья вытащили складные стулья, спальники, надувные матрасы, посуду, фонарь, топор, а также котелок, газовый баллон и газовую плитку — всего на 59 тысяч рублей.

Затем они сходили в деревню за тачкой и увезли вещи.

После того, как рыбаки обнаружили пропажу, они обратились в полицию, и подозреваемых вскоре задержали. Судогодцы свою вину признали и полностью возместили ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Судогодский районный суд.