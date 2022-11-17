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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 6:37

В Петушинском районе во время пожара в жилом доме эвакуировано шесть человек

Происшествие случилось в шестом часу вечера 16 ноября в деревне Киржач
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.50 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании в многоквартирном жилом доме в деревне Киржач на улице База отдыха, дом 5.

На место ЧП были направлены восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда из квартиры на втором этаже валил дым. На тушение и разведку направились два звена газодымозащитников.

В результате пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал, в ходе тушения из дома было эвакуировано шесть человек, все они вышли самостоятельно.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.