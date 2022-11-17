Во Владимирской области 17 ноября подтверждено у 22 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, 4 - в Муромском, 3 - в Ковровском, по 2 заболевших в Петушинском и Вязниковском районах, по 1 случаю в Гусь-Хрустальном, Судогодском, Собинском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177278 случаев заболевания (49242 сл. в г. Владимире, 19175 сл. в Муромском, 20936 сл. в Ковровском, 6310 сл. в Петушинском, 8577 сл. в Кольчугинском, 10888 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15691 сл. в Гусь-Хрустальном, 1726 сл. в Судогодском, 3555 сл. в Собинском, 1931 сл. в г. Радужный, 5772 сл. в Киржачском, 4028 сл. в Камешковском, 3261 сл. в Гороховецком, 4537 сл. в Меленковском, 5998 сл. в Вязниковском, 6163 сл. в Суздальском, 2291 сл. в Селивановском).