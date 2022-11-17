Бывшего полицейского будут судить за ДТП с повозкой в Суздале

Фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ОМВД России по Суздальскому району, совершившего ДТП в центре Суздаля. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия.

По версии следствия, 19 марта автомобиль Шевроле Нива под управлением 43-летнего полицейского столкнулся с двигавшейся в попутном направлении гужевой повозкой, в которой находились туристы.

В результате ДТП мужчине и 9-летнему мальчику, находившимся в момент столкновения в карете, причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Двум пассажирам причинен вред здоровью средней тяжести, одному – легкий вред здоровью, уточняют в СУ СКР по Владимирской области.

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако на следующий день он был задержан следователем СУ СК России и сотрудниками полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.