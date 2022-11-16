В Петушинском районе задержан подозреваемый в наркоторговле

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники полиции Петушинского района задержали 44-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

По версии следствия, еще в мае и июне он продал разовые дозы синтетического вещества двоим жителям Петушков. Сам наркотик мужчина купил через тайник, планируя впоследствии продавать.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Мужчину проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.