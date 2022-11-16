Уличная преступность во Владимире снизилась на треть

фото с сайта городской администрации

По данным полиции, в этом году в городе число совершенных преступлений по сравнению с предыдущим годом снизилось. Также стало меньше поставленных на учет тяжких и особо тяжких преступных посягательств.

Во Владимире - 100-процентная раскрываемость убийств, изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью. Высокие показатели достигнуты и в раскрытии разбойных нападений (87,5%) и грабежей (92%).

Число квартирных краж снизилось более чем на четверть, количество угонов транспортных средств снизилось почти в 2 раза. На 22,5% сократилось число уличных преступлений.

Около 1 тысячи преступлений совершены с использованием мобильной связи и интернета. Ущерб от этого вида преступлений составил более 200 миллионов рублей. При этом в УМВД России по г. Владимиру разработаны и внедряются эффективные способы предупреждения дистанционных преступлений. Этот опыт перенимают и в других муниципалитетах Владимирской области. Благодаря широкому привлечению к совместным действиям бдительных и неравнодушных сотрудников банков, салонов сотовой связи и почтовых отделений только с июля 2022 года удалось сохранить жителям города более 20 миллионов рублей.