В Муроме не успевают отремонтировать котельную с рухнувшей крышей

фото с сайта областной прокуратуры

16 ноября исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин посетил котельную, расположенную в доме 47 по улице Московская в Муроме, в которой в январе этого года произошло обрушение кровли.

Реконструирует объект - ООО «Квадраты», срок исполнения обязательств был установлен до 1 октября 2022 года. Поскольку работы на объекте своевременно не завершены, 21 октября Муромской городской прокуратурой директору подрядной организации внесено представление.

24 октября сторонами подписано дополнительное соглашение о продлении действия договора до 31 мая 2023 года.

В связи с несоблюдением графика выполнения строительно-монтажных работ, отсутствием контроля за исполнением обязательств главе администрации округа Муром, руководителю Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» городским прокурором также внесены представления, директору ООО «Квадраты» объявлено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения сроков.

Завершение работ по реконструкции котельной взято исполняющим обязанности главы надзорного ведомств на личный контроль.