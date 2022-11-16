Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал победителем конкурса "Россия: 85 приключений"

фото ВСМЗ

В Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса "Россия: 85 приключений" - Russia beyond. Из сотни презентационных минутных фильмов, которые представили музеи нашей страны, видеоролик «Совершить путешествие во времени», снятый в Музейном комплексе «Палаты», признан лучшим.

Организаторы присудили победу сразу трем видео, поэтому в конкурсе получилось три первых места.

«Сценарий ролика, его съемку и монтаж провели сотрудники нашей пресс-службы собственными силами. Я благодарна коллегам за профессионализм и любовь к музею. Надеюсь, что благодаря этой работе, жители других регионов России посмотрели на нас совершенно другими глазами и уже запланировали новое увлекательное путешествие во Владимир» - отметила Екатерина Проничева, генеральный директор ВСМЗ.