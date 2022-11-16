Житель Ивановской области повредил древние валы в Суздале

Фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Ивановской области. Он обвиняется в повреждении объектов культурного наследия.

По версии следствия, мужчина без проведения предварительных археологических изысканий с марта 2021 года по июнь 2022 года давал нанятому им машинисту-трактористу указание на проведение земляных работ по подрезке грунта на участке, входящем в границы территории памятника археологии «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля», Х-ХIII в.в., XIV-XVII в.в.». При этом мужчина лично руководил названными работами и попыток сохранить объект археологического наследия не предпринимал.

Как сообщают в Следкоме, был поврежден памятник археологии, Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области причинен ущерб на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Ущерб возместил в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский городской суд.