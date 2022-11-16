Спортсменка из Юрьев-Польского выиграла первенство России по пулевой стрельбе

фото департамента физкультуры и спорта

Спортсменка из города Юрьев-Польский, Владимирской области, Эвелина Синяева (14 лет) одержала уверенную победу на первенстве России по пулевой стрельбе в Казани.

В упражнении МВ-60 – стрельба из малокалиберной винтовки из положения лёжа - 60 зачётных выстрелов она показала результат, превышающий норматив мастера спорта - 618,3 очка.

В этом году первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет собрало рекордное количество участников - 493 спортсмена из 50 регионов страны. На соревнованиях, организованных Стрелковым Союзом России, будет разыгран 21 комплект медалей в 12 упражнениях, 6 из них - Олимпийские.