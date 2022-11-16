Во Владимирской области увеличилось число пожаров из-за неисправности печей

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области увеличилось количество пожаров и погибших на них людей в жилом секторе. Наиболее частой причиной становится неправильное использование отопительных и обогревательных приборов.

С начала года в области произошло 3036 пожаров, из них - 289 пожаров по причине неисправных печей, 7 – по причине неисправных обогревателей. Количество пожаров на 2 процента снизилось по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

На пожарах погибли 105 человек, по причине неисправных печей – 14 человек, обогревателей - 2 человека. Количество погибших на пожарах увеличилось на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

В МЧС напоминают, что обогревательные и отопительные приборы должны находиться в исправном состоянии, обогреватели можно использовать только заводского изготовления, нельзя оставлять их работающими без присмотра.