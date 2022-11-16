В Собинском районе самосвал на трассе М-12 задавил дорожного рабочего

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Собинского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель человека».

По версии следствия, 10 сентября текущего года водитель самосвала «Скания» работал на одном из участков строящейся трассы М-12 в Собинском районе. Сдавая задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и задавил дорожного рабочего.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте до приезда «скорой помощи.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.