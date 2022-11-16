Хороший урожай помог замедлить темпы инфляции во Владимирской области

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Во Владимирской области продолжает снижаться годовая инфляция, заявляют во владимирском отделении Центробанка РФ. В подтверждение вот официальные цифры - по итогам октября она составила 13,7% после 15,5% в сентябре. Замедлился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.

«На ситуацию с ценами на продукты повлиял, в том числе, хороший урожай. В этом году были увеличены посевные площади под картофель, в итоге в октябре он стоил на 40% дешевле, чем в прошлом году. Увеличение урожайности новых садов на юге России помогло добиться снижения цен на отечественные яблоки. А наращивание объемов выпуска овощей в тепличных хозяйствах привело к корректировке цен на огурцы и помидоры. Также на удешевление овощей повлияло сокращение издержек на обогрев теплиц из-за теплой погоды осенью этого года», рассказали в банке.

Определенный вклад в корректировку региональной инфляции внесли и товары из непродовольственной группы. Благодаря ограничению экспорта древесины, на внутреннем рынке ее стало больше, что позволило производителям скорректировать цены на мягкую и корпусную мебель.