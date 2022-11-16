Жительница Владимира через суд добилась выплат пособия на детей от Пенсионного фонда

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Фрунзенский районный суд встал на сторону жительницы Владимира в ее споре с пенсионным Фондом. Она считала, что ей неправомерно отказали в выплате ежемесячного пособия на ребенка.

Когда она обратилась в отделение пенсионного фонда, ей отказали в назначении указанного пособия, указав, что среднедушевой доход семьи превышал величину прожиточного минимума на душу населения. После этого женщина и обратилась в суд.

Судья, рассмотрев дело, пришел к выводу, что в пенсионном фонде при принятии решения были неправильно произведены расчеты по среднедушевому доходу семьи. Учитываются лишь доходы, полученные в денежной форме. Однако в отделении пенсионного фонда в расчет среднедушевого дохода включил стоимость набора социальных услуг, которая была выполнена в натуральной форме. Также неверно определен размер полученного истцом пособия по безработице, а данные, представленные ответчику органом занятости населения, не являлись корректными.

В итоге суд поручил выплатить пособие в полном объеме. Пенсионный фонд подавал апелляцию, но решение оставили в силе.