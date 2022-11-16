Мужчине, устроившему поножовщину на озере Запольское, дали три года колонии

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Камешковский районный суд вынес приговор в отношении 44-летнего мужчины, устроившего поножовщину на озере Запольское в июне этого года. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и с использованием оружия.

А дело было так: в июне 2022 года мужчина вместе с тремя знакомыми отдыхал на озере. Компания выпивала на берегу, общалась, а затем двое поссорились. И у одного из них не нашлось других аргументов, кроме ножа. Вынув его из поясной кобуры, он 6 раз ударил обидчика в спину ножом. раненый соперник потерял сознание. Спасло его только то, чсто знакомые осужденного вызвали «скорую». И медики успели спасти пострадавшего.

Мужчина вину признал полностью. В итоге суд приговорил его к 3 годам исправительной колонии общего режима. Также по уголовному делу частично удовлетворен иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.