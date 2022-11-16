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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:01

Владимирская область вошла в топ-5 регионов по ликвидации лесных пожаров в первые сутки

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Федеральное агентство лесного хозяйство (Рослесхоз) подвело итоги пожароопасного сезона 2022 года. На этот раз в пятерку самых эффективных по борьбе с лесными пожарами регионов вошли республики Саха (Якутия), Карелия и Башкортостан, Камчатский край и Свердловская область.

Лидерами по тушению лесных пожаров в первые сутки стали Челябинская область (более 450 возгораний), Московская область (более 340), Владимирская область (169), Карелия (96) и Ленинградская область (70).

Совсем не горели леса в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания и Татарстан, а также Ставропольском крае.