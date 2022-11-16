Житель Гусь-Хрустального района потратил деньги с чужой карты

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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Ему предъявлено обвинение в краже с банковского счета.

Установлено, что летом текущего года обвиняемый нашел у одного из магазинов в Гусь-Хрустальном районе банковскую карту. Искать владельца мужчина не стал, решив самостоятельно распорядиться чужими деньгами. В течение дня он совершал покупки в различных торговых точках, расплачиваясь чужой картой, сообщают в областном УМВД.

На момент обращения в полицию владельца карты, мужчине у удалось списать с нее 10 тысяч рублей. Свою вину местный житель признал полностью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.