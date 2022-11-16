Во Владимирской области 16 ноября коронавирус диагностирован у 26 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 16 ноября лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

8 заболевших во Владимире, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Муромском, по 2 случая в Ковровском, Александровском, Селивановском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Меленковском, Вязниковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177256 случаев заболевания (49235 сл. в г. Владимире, 19171 сл. в Муромском, 20933 сл. в Ковровском, 6308 сл. в Петушинском, 8577 сл. в Кольчугинском, 10888 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15690 сл. в Гусь-Хрустальном, 1725 сл. в Судогодском, 3554 сл. в Собинском, 1931 сл. в г. Радужный, 5772 сл. в Киржачском, 4028 сл. в Камешковском, 3261 сл. в Гороховецком, 4537 сл. в Меленковском, 5996 сл. в Вязниковском, 6162 сл. в Суздальском, 2291 сл. в Селивановском).