Во Владимирской области утвердили правила содержания домашних животных

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Департамент ветеринарии утвердил правила содержания домашних животных во Владимирской области.

Запрещено выгуливать собак без поводка, кроме щенков до трех месяцев, а также ходить с питомцев в общественные здания (это не касается собак-поводырей, служебных собак, мелких собак и щенков). При этом оставлять собаку на привязи можно не более чем на полчаса. Собак не могут выгуливать пьяные хозяева, наркоманы и токсикоманы. Подросткам до 14 лет запретили выгуливать крупных собак (выше 40 см в холке).

Также недопустимы загрязнения экскрементами в жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы и т.д.), а также на детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, дворах. Если это случилось, хозяева обязаны убрать за своими питомцами.

Если человек живет в частном доме, собака должна находится в вольере (в документе прописана даже температура и условия).

Также прописали, сколько метров должно приходиться на питомцев. Площадь квартиры должна быть 1,5 кв.м на одну кошку и от 0,6 до 2,5 кв.м на собаку. Более подробно о новых правилах мы писали здесь.

Документ вступает в силу с марта 2023 года.