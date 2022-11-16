В Петушинском районе на трассе М-7 ночью 17 ноября ограничат движение

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Ночью 17 ноября с 0.00 до 5.00 на 114 километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе в зоне строительства транспортной развязки с М-12 будет производиться монтаж металлических рам. Работы проводит АО «Стройтрансгаз» по заказу ГК «Автодор»

В этой связи движение по участку временно ограничат. Проезжую часть сузят, максимальная скорость – 40 км/ч. Для безопасного проведения основных работ движение четыре раза остановят на период не более 60 минут.

Возможный маршрут объезда: через Ставрово, Кольчугино, Киржач, Покров с выходами на М-7 «Волга» на км 103 и км 165.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим.